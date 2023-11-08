Дочка Юдашкина запечатлела кроху-внучку модельера на прогулке в воздушном платье: уже научилась говорить (видео)

В 2023 году произошло событие, которое многих потрясло. Умер знаменитый модельер Валентин Юдашкин. У него остались жена Марина и дочка Галина, которая возглавила Модный дом отца. Для нее это стало серьезной ношей. Она живет в Дубае, где открыла бутики. Также наследница кутюрье растит троих детей: Аркадия, Анатолия и Агату Ариеллу.
Галина отправила детей в русскую школу. Они уже говорят на английском языке, так как много путешествуют и ходили в международный садик в Китае. А вот малышка Агата только летом отметила первый день рождения. Девочка быстро растет. Она уже была на огороде у бабушки в Москве. А на днях внучка Юдашкина праздновала Хеллоуин.
Мама для нее всегда шьет модные наряды. На этот раз она засняла кроху, которая в воздушном платье гуляла с игрушечной коляской. Оказалось, что Агата уже учится говорить.
«Мама», — крикнула она, повернувшись к камере.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что девочка быстро растет.
«Ну какая куколка», «Что за чудо в платье», «Она какая-то волшебная», «Дедушка Валя точно умилился бы», «Вау, что за Агатик, что за сладкий ребенок», «Она прям рождена для красоты», «Голос такой звонкий», — стали писать пользователи Сети.