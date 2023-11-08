Дочка Юдашкина запечатлела кроху-внучку модельера на прогулке в воздушном платье: уже научилась говорить (видео)

Галина отправила детей в русскую школу. Они уже говорят на английском языке, так как много путешествуют и ходили в международный садик в Китае. А вот малышка Агата только летом отметила первый день рождения. Девочка быстро растет. Она уже была на огороде у бабушки в Москве. А на днях внучка Юдашкина праздновала Хеллоуин.

Мама для нее всегда шьет модные наряды. На этот раз она засняла кроху, которая в воздушном платье гуляла с игрушечной коляской. Оказалось, что Агата уже учится говорить.

«Мама», — крикнула она, повернувшись к камере.

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