Ольга Бузова сверкнула кружевным бельем на улице: едва прикрыла прелести, забыв про пуговицы

На этот раз Бузова решила облачиться в белые джинсовые шорты и укороченную рубашку цвета Барби. Телеведущая оголила свой живот. Она также забыла застегнуть пуговицы, поэтому засветила кружевной лифчик розового цвета. Артистка едва прикрыла свои прелести. Она наслаждалась прогулкой по китайскому городу.

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