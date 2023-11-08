Ольга Бузова сверкнула кружевным бельем на улице: едва прикрыла прелести, забыв про пуговицы

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она выступает на сцене и снимается в телевизионных шоу. Порой артистка облачается в смелые наряды. В этом году она поправилась, но это не изменило ее гардероб. А недавно телеведущая улетела в Китай на новые съемки. Там осенью выдалась жаркая погода, поэтому звезда решила облачиться в пикантный аутфит.
На этот раз Бузова решила облачиться в белые джинсовые шорты и укороченную рубашку цвета Барби. Телеведущая оголила свой живот. Она также забыла застегнуть пуговицы, поэтому засветила кружевной лифчик розового цвета. Артистка едва прикрыла свои прелести. Она наслаждалась прогулкой по китайскому городу.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Ольга заявила, что счастлива. Она отметила, что в ноябре носить летние наряды ей очень нравится. «Ой, вот это наряд», «Такой макияж и голое декольте смотрятся вызывающе», «Как только поправилась, стала демонстрировать грудь», «Так выглядит женщина, которой нужен мужчина», — стали писать в Сети.