В Москве пройдет гала-концерт финалистов шоу «Ну-ка, все вместе!»: более 20 талантливых артистов выступят на сцене

В рамках концерта выступят более 20 талантливых артистов, завоевавших признание и любовь зрителей всей страны: победители предыдущих сезонов Сергей Павловский, Варвара Убель и Яна Клявиня, а также финалисты и участники шоу — Алексей Осичев, Мария Кирпичева, группа DOREDOS, Симона Куприна, и многие другие персоны.

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Известный телеведущий Владимир Маркони будет общаться с артистами за кулисами. Он раскроет все обычно остающиеся за кадром секреты шоу, заполняя пространство искрометными шутками.

Зрителей ждут хиты от песен группы «Браво» до мирового хита Леди Гаги. Татьяна Магидова вернет всех собравшихся в жаркое лето зажигательной песней Jamaica, а Сергей Павловский подарит умиротворение своим хитом «В осенних городах».