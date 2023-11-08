В Москве пройдет гала-концерт финалистов шоу «Ну-ка, все вместе!»: более 20 талантливых артистов выступят на сцене

Вокальное шоу «Ну-ка, все вместе!» давно покорило зрителей. В сентябре стартовал пятый сезон проекта. И вот скоро состоится гала-концерт, в котором примут участие финалисты шоу. Это событие случится 21 ноября на сцене Crocus City Hall. Самые яркие звезды популярного вокального шоу канала «Россия 1» готовы радовать живым исполнением суперхитов столичных зрителей.
Ведущими масштабного концерта-съемки станут неподражаемый глава сотни жюри Сергей Лазарев и бессменный ведущий проекта Николай Басков. Также будут сюрпризы: специальные гости вечера – сотня музыкальных экспертов шоу.
В рамках концерта выступят более 20 талантливых артистов, завоевавших признание и любовь зрителей всей страны: победители предыдущих сезонов Сергей Павловский, Варвара Убель и Яна Клявиня, а также финалисты и участники шоу — Алексей Осичев, Мария Кирпичева, группа DOREDOS, Симона Куприна, и многие другие персоны.
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Известный телеведущий Владимир Маркони будет общаться с артистами за кулисами. Он раскроет все обычно остающиеся за кадром секреты шоу, заполняя пространство искрометными шутками.
Зрителей ждут хиты от песен группы «Браво» до мирового хита Леди Гаги. Татьяна Магидова вернет всех собравшихся в жаркое лето зажигательной песней Jamaica, а Сергей Павловский подарит умиротворение своим хитом «В осенних городах».
Сергей Лазарев и другие члены жюри. Фото: канал «Россия»