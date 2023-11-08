«Ей словно 60 лет»: похудевшая Ирина Пегова ужаснула народ своим постаревшим фидом

Ирина Пегова уже давно стала известной персоной. Она активно снимается в кино и играет в театре. У нее появились миллионы поклонников. Звезда сериала «Акушерка» участвовала в разных телевизионных шоу, включая «Ледниковый период». Она всегда обладала нестандартной фигурой. Но ей удалось похудеть почти 30 килограммов.
На этот раз Пегова поделилась новыми фото. Она преобразилась для работы. При этом актриса также похвасталась результатом похудения. Она сидит на монодиете на основе кефира. В день артистка выпивает около полутора литров кисломолочного напитка, а также съедает определенное количество одного продукта (картофель, отварная курица, яйца).
При этом Ирина не стала утаивать, что все же кое-что поменяла. Она решила кефир заменить на ряженку, а вместо отварной грудки ест куриное бедро или голень. На фото звезда предстала в алом облегающем платье и с ярким макияжем.
Но вместо похвалы на Ирину обрушились с критикой. Поклонники были ошарашены увиденным. Многие посчитали, что актриса стала выглядеть гораздо старше своих лет. «Сильно накрашена — взгляд устрашающий», «Нет, нет и нет. Ирина вам так не идет», «Ей словно 60 лет», «Мне раньше больше нравились», «Ой, какой поворот», — стали писать подписчики.