Пополнение в семье: у сына Равшаны Курковой появилась еще одна сестренка

Теперь поклонники гадают, от кого Куркова родила в этом году ребенка. Она сама не говорит о личной жизни. актриса осталась в дружеских отношениях с бывшим возлюбленным. Она также рассказывала, что ее трехлетний сын ревнует к сестренке.

«Гаспар немного ревнует, но без агрессивных проявлений. Стараюсь распределять внимание, держать баланс — пока, по крайней мере, это удается. Что касается характера дочери, об этом пока еще рано что-либо говорить, но малышка растет спокойная, ночами мы спим», — делилась Равшана.

«Гаспар отнесся к появлению сестренки спокойно, периодически умиляется, а если она плачет, приносит ей свои игрушки — тут уже моя очередь умиляться настает. Хороший парень растет, добрый и смышленый», – говорила она.

Добавим, что актриса была в декрете всего пять месяцев. Она предпочла сразу вернуться на съемки. Многие поразились тому, что Куркова быстро похудела.

Напомним, что у бизнесмена Амаряна есть еще один ребенок. В 2006 году Анна Шургата родила от него дочь Софию.