Пополнение в семье: у сына Равшаны Курковой появилась еще одна сестренка

Равшана Куркова уже давно снимается в кино. Она стала одной из самых известных актрис в стране. Зрители ее знают по картинам «Балканский рубеж», «А у нас во дворе». Обычно артистка скрывает личную жизнь. Но недавно она отметила трехлетие сына Гаспара. С отцом мальчика бизнесменом Сергеем Амаряном она, как оказалось, рассталась. При этом весной звезда снова стала мамой, родив дочку Самиру.
У Амаряна появилась новая девушка, по всей видимости, еще в прошлом году. Летом она рассекретила свою беременность. А 5 ноября у них родился ребенок — дочка. Его избранница опубликовала в личном блоге фото бирки, на которой написаны вес и рост малышки. Пока ее имя остается тайной.
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У Сергея Амаряна родилась дочка. Фото: соцсети
Теперь поклонники гадают, от кого Куркова родила в этом году ребенка. Она сама не говорит о личной жизни. актриса осталась в дружеских отношениях с бывшим возлюбленным. Она также рассказывала, что ее трехлетний сын ревнует к сестренке.
«Гаспар немного ревнует, но без агрессивных проявлений. Стараюсь распределять внимание, держать баланс — пока, по крайней мере, это удается. Что касается характера дочери, об этом пока еще рано что-либо говорить, но малышка растет спокойная, ночами мы спим», — делилась Равшана.
«Гаспар отнесся к появлению сестренки спокойно, периодически умиляется, а если она плачет, приносит ей свои игрушки — тут уже моя очередь умиляться настает. Хороший парень растет, добрый и смышленый», – говорила она.
Добавим, что актриса была в декрете всего пять месяцев. Она предпочла сразу вернуться на съемки. Многие поразились тому, что Куркова быстро похудела.
Напомним, что у бизнесмена Амаряна есть еще один ребенок. В 2006 году Анна Шургата родила от него дочь Софию.