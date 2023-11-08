Клава Кока не постеснялась предстать без одежды и макияжа на отдыхе: блеснула природной красотой на камеру

На этот раз Кока решила устроить массаж. Она поделилась новыми кадрами. Певица запечатлелась на кушетке. Она не постеснялась предстать без одежды. Артистка легла животом вниз, прикрыв грудь и другие прелести. При этом она была без макияжа и укладки. Клава могла лежать и смотреть на рыбок, которые плавают в океане благодаря стеклянному полу.

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