Клава Кока не постеснялась предстать без одежды и макияжа на отдыхе: блеснула природной красотой на камеру

Клава Кока выступает на сцене уже несколько лет. Она смогла прославиться на всю страну. Певица продолжает давать концерты и выпускать песни. Блондинка предпочитает выглядеть броско. Она носит дерзкие наряды. В этом году артистка смогла встретить свою любовь. Вместе с Александром Повериным она этой осенью решила отдохнуть на Мальдивах. Звезда насладилась романтикой.
На этот раз Кока решила устроить массаж. Она поделилась новыми кадрами. Певица запечатлелась на кушетке. Она не постеснялась предстать без одежды. Артистка легла животом вниз, прикрыв грудь и другие прелести. При этом она была без макияжа и укладки. Клава могла лежать и смотреть на рыбок, которые плавают в океане благодаря стеклянному полу.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она даже без косметики красивая. «Ого, прям так», «А Саша это видел», «Такое лицо простое, без лоска», «Ой, одежды совсем нет», «Опасный кадр, можно показать лишнее», «Когда любовь украшает», «Прям природная красота», «Когда и макияж не нужен», — стали писать в Сети.