Алла Пугачева готова вернуться на сцену на новогодних праздниках за внушительный гонорар

На этот раз в СМИ сообщили, что у для артистки ищут музыкантов и обновляют ее райдер. Так как Пугачева легендарная исполнительница, то и гонорар она требует внушительный. Он стал на 150 тысяч долларов больше после 2020 года. За свое выступление певица хочет 500 тысяч долларов. И это не учитывая дорогу, проживание и другие расходы.

Также отмечается, что Алла Борисовна готова охотнее всего спеть на Кипре или в Дубае. Однако она не стала отметать Москву, но тут у нее есть свои условия. Артистка просит, чтобы организаторы сделать все качественно и тайно. Никакая информация, фото и видео не должны попасть в прессу, пишет Mash.

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Напомним, что в последнее время деньги на содержание семьи зарабатывает муж звезды Максим Галкин*. Он регулярно гастролирует по Европе.Однако недавно у него должны были стартовать концерты в Израиле, но юморист их перенес на будущий год.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.