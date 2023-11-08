«А где кольцо?»: Яна Кошкина улетела отдыхать на Мальдивы с таинственным мужем, а ее заподозрили во лжи

И теперь Яна публикует пляжные фото. Она хвастается, что муж ей разрешает оголяться. Актриса всеми силами демонстрирует, что находится в отношениях. А накануне она в легкой пляжной тунике красовалась на побережье, прикрыв свои женственные формы.

«Повезло ему конечно… Скромная», – написала артистка.

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