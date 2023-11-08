«А где кольцо?»: Яна Кошкина улетела отдыхать на Мальдивы с таинственным мужем, а ее заподозрили во лжи

Яна Кошкина уже давно стала известной персоной. Она снимается в фильмах и сериалах, а также появляется в телевизионных шоу. Актриса в свои 33 года не перестает восхищать своими формами. Она не была обделена мужским вниманием. Но недавно артистка вышла замуж. Она выложил фото, на котором была в свадебном наряде. А потом звезда улетела на Мальдивы, где проводит медовый месяц.
И теперь Яна публикует пляжные фото. Она хвастается, что муж ей разрешает оголяться. Актриса всеми силами демонстрирует, что находится в отношениях. А накануне она в легкой пляжной тунике красовалась на побережье, прикрыв свои женственные формы.
«Повезло ему конечно… Скромная», – написала артистка.
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Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды
Но поклонники заподозрили Кошкину во лжи. Они негодуют, что не видели никакого мужа. А также фанаты заметили, что на заветном пальчике нет кольца.
«Яна так очевидно демонстрирует безымянный палец правой руки», «А где кольцо?», «Совсем исхудала, что даже щеки пропали», «Не верим мы, взгляд не поменялся», — стали писать подписчики.