«Малыша нет, но я его все равно люблю»: Мария Порошина поддержала подругу после потери ребенка

Звезды российских сериалов, актрисы Мария Порошина и Наталия Антонова очень дружны. Подруги поддерживают друг друга в трудные периоды жизни.
Наталия Антонова вспомнила, какие слова ей сказала Мария Порошина, узнав о трагедии - потери ребенка.
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«Расскажу о грустном моменте своей жизни, когда я потеряла сына. Я показывала фотографии своего малыша из больницы только Маше. Когда она узнала, что его не стало, она сказала: «Как же так, я его уже полюбила, я мысленно целовала его спинку». И я утешала Машу… Я поняла, что выше любви нет ничего. С ее стороны была такая поддержка, такие важные слова. Она мне сказала: «Я люблю тебя, люблю твоих детей. Малыша нет, но я его все равно люблю». Для меня это стало великим утешением. Это то, что я запомню на всю жизнь», - поделилась Наталия Антонова на программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым телеканала «Россия 1».
Наталия Антонова. Фото: Global Look Press
Напомним, сын актрисы Наталии Антоновой появился на свет недоношенным. Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь новорожденного младенца. Но он прожил всего два месяца. У крохи остановилось сердце.