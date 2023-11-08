Умер актер театра и кино Анатолий Яббаров. Артисту было 86 лет. Анатолия Яббарова не стало 6 ноября. О причинах его смерти пока ничего не сообщается.

Поклонникам Анатолий Яббаров знаком по своим ролям в фильмах «Джентльмены удачи», «Бег», «Два капитана», «Побег из тюрьмы».

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