Умер актер театра и кино Анатолий Яббаров

Поминальная свеча. Фото: Global Look Press

Анатолий Яббаров был известен по фильму «Джентльмены удачи».

Умер актер театра и кино Анатолий Яббаров. Артисту было 86 лет. Анатолия Яббарова не стало 6 ноября. О причинах его смерти пока ничего не сообщается.

Поклонникам Анатолий Яббаров знаком по своим ролям в фильмах «Джентльмены удачи», «Бег», «Два капитана», «Побег из тюрьмы».

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Анатолию Яббарову в кино доставались, в основном, эпизодические роли. Но при этом они всегда запоминались зрителем.

Последними работами Анатолия Яббарова в кино стали роли в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви».

По материалам kino-teatr.ru

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