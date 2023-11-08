Умер актер театра и кино Анатолий Яббаров. Артисту было 86 лет. Анатолия Яббарова не стало 6 ноября. О причинах его смерти пока ничего не сообщается.
Поклонникам Анатолий Яббаров знаком по своим ролям в фильмах «Джентльмены удачи», «Бег», «Два капитана», «Побег из тюрьмы».
Анатолию Яббарову в кино доставались, в основном, эпизодические роли. Но при этом они всегда запоминались зрителем.
Последними работами Анатолия Яббарова в кино стали роли в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви».
По материалам kino-teatr.ru