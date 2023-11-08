Папина копия, светловолосая, с голубыми глазами: поседевший Петр Чернышев показал подросшую дочь Милу от Анастасии Заворотнюк

Известный фигурист и муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев накануне впервые за долгое время появился на публике. Спортсмен принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки. На публике Петр Чернышев предстал в неожиданном виде — с почти полностью поседевшей головой.

Между тем внимание публики было приковано не к Петру, а к его дочери от Анастасии Заворотнюк, пятилетней Миле. В финале шоу Петр Чернышев вывел на лед подросшую наследницу.

Поклонники смогли убедиться, что девочка — копия своего отца. Мила светловолосая, с голубыми глазами. Тогда как ее мама — жгучая брюнетка.

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