Папина копия, светловолосая, с голубыми глазами: поседевший Петр Чернышев показал подросшую дочь Милу от Анастасии Заворотнюк

Известный фигурист и муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев накануне впервые за долгое время появился на публике. Спортсмен принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки. На публике Петр Чернышев предстал в неожиданном виде — с почти полностью поседевшей головой.
Между тем внимание публики было приковано не к Петру, а к его дочери от Анастасии Заворотнюк, пятилетней Миле. В финале шоу Петр Чернышев вывел на лед подросшую наследницу.
Поклонники смогли убедиться, что девочка — копия своего отца. Мила светловолосая, с голубыми глазами. Тогда как ее мама — жгучая брюнетка.
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Петр Чернышев вывел на лед дочку Милу. Фото: скрин видео
Стоит отметить, что Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк лишь дважды показывали дочь поклонникам. Впервые это произошло, когда малышка была еще грудничком, а второй раз Петр Чернышев показал Милу в 2019 году, ей тогда было чуть больше года. Так же, как и сейчас, фигурист привел дочку на ледовое шоу.
Как стало известно, пятилетняя дочь Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк занимается фигурным катанием. Не исключено, что она скоро будет выступать на льду вместе с отцом.
По материалам kp.ru