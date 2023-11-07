«Весь акцент на стройных ногах»: Пугачева в идеальных джинсах и меховом жакете щегольнула в Сигулде с мужем

Для Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.

«Осенний прогулочный street style образ. Алла Борисовна отдала предпочтение пастельной гамме, что делает образ нежным и гармоничным, ведь все цвета объединяет наличие в них белого цвета. Грамотно подобраны джинсы, не широкие и не узкие, но, что важно — прямые.

Такие джинсы визуально вытягивают ноги и в них ноги всегда выглядят ровными, прямыми. Они идеально сочетаются с объемным верхом, поскольку на контрасте с объемом и бесформенностью в верхней части силуэта, весь акцент на стройных ногах.

И обувь подобрана правильно. Замшевые лоферы отлично смотрятся в дуэте с прямыми джинсами, демонстрирующими оголенные щиколотки. Цвет обуви работает в дуэте с цветом мехового жакета. Все стильно, модно, нежно, но я не поняла наличие белых носочков. Может быть Алла Борисовна так решила обыграть модную многослойность», – высказалась эксперт.