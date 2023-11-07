«Весь акцент на стройных ногах»: Пугачева в идеальных джинсах и меховом жакете щегольнула в Сигулде с мужем

Алла Пугачева давно не выступает на сцене. Однако к ней постоянно приковано внимание общественности. В 74 года она следит за внешностью. Также она путешествует и растит детей: Лизу и Гарри. Недавно певица покинула Израиль. Многие гадали, куда она отправилась. И сначала ее видели в Пскове, от куда артистка добралась до Москвы на поезде. А 5 ноября Максим Галкин* неожиданно выложил фото с ней, сделанное в Латвии.
В кадре Алла Борисовна предстала в джинсах голубого цвета и прямого кроя. Она дополнила их короткими белыми носками и лоферами песочного оттенка. А также на певице был меховой белый жакет размера оверсайз. Она выпрямила волосы и оставила ровную челочку. Артистка подчеркнула свою стройность. Супруги насладились солнечным осенним днем.
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Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети звезды
Для Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.
«Осенний прогулочный street style образ. Алла Борисовна отдала предпочтение пастельной гамме, что делает образ нежным и гармоничным, ведь все цвета объединяет наличие в них белого цвета. Грамотно подобраны джинсы, не широкие и не узкие, но, что важно — прямые.
Такие джинсы визуально вытягивают ноги и в них ноги всегда выглядят ровными, прямыми. Они идеально сочетаются с объемным верхом, поскольку на контрасте с объемом и бесформенностью в верхней части силуэта, весь акцент на стройных ногах.
И обувь подобрана правильно. Замшевые лоферы отлично смотрятся в дуэте с прямыми джинсами, демонстрирующими оголенные щиколотки. Цвет обуви работает в дуэте с цветом мехового жакета. Все стильно, модно, нежно, но я не поняла наличие белых носочков. Может быть Алла Борисовна так решила обыграть модную многослойность», – высказалась эксперт.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro