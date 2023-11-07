Дмитрий Маликов показал свою моложавую жену и детей: Стефания — копия мамы, Марк — весь в отца

Дмитрий Маликов уже давно стал известным исполнителем. Он регулярно выступает на сцене. Больше 30 лет певец выпускает песни. Многие поклонники поражаются тому, что с возрастом он не меняется. Более того, Маликов счастлив в браке с Еленой Изаксон большую часть жизни. Они вырастили дочку Стефанию. А теперь у них растет сын Марк, которого родила суррогатная мать.
Недавно Дмитрий прилетел в Дубай. Там он выступил на сцене в рамках фестиваля. Однако с собой певец привез семью. Накануне он выложил редкое фото, на котором заснял жену, дочку и сына. Изаскон в 60 лет показала идеальное лицо без морщин. Она обнимала Марка. Рядом также позировала Стефания, которой всего 23 года.
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Елена Изаксон, Стефания и Марк Маликовы. Фото: соцсети звезды
«Фото хорошее получилось, поставлю в рамочку», — написал певец.
Поклонники с ним согласились. Многие осыпали ее супругу комплиментами. Также фанаты отметили, что дочка — копия своей мамы, а вот сын пошел в папу. «Классные и красивые», «Прекрасное фото! Самая красивая мама с замечательными детьми!», «Марк прям в папу», «Стеша с мамой как две сестры», «Папин прищур видно», — стали писать в Сети.