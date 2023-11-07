Дмитрий Маликов показал свою моложавую жену и детей: Стефания — копия мамы, Марк — весь в отца

Недавно Дмитрий прилетел в Дубай. Там он выступил на сцене в рамках фестиваля. Однако с собой певец привез семью. Накануне он выложил редкое фото, на котором заснял жену, дочку и сына. Изаскон в 60 лет показала идеальное лицо без морщин. Она обнимала Марка. Рядом также позировала Стефания, которой всего 23 года.

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