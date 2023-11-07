«Я гостила у них несколько дней. Это не выдумаешь, не сыграешь»: известная телеведущая пролила свет на отношения Пугачевой и Галкина*

Известная телеведущая Кира Прошутинская, автор цикла программ о знаменитых женщинах, рассказала, кого из своих коллег она любит и уважает.

В числе первых она назвала шоумена и пародиста Максима Галкина*. Кира Прошутинская отметила, что считает Максима Галкина* одаренным и очень ответственным человеком, который заботится о своих близких.

Кира Прошутинская рассказала, что наблюдала за отношениями Максима Галкина* и Аллы Пугачевой, и призналась, что была тронута их искренностью.

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