«Я гостила у них несколько дней. Это не выдумаешь, не сыграешь»: известная телеведущая пролила свет на отношения Пугачевой и Галкина*

Известная телеведущая Кира Прошутинская, автор цикла программ о знаменитых женщинах, рассказала, кого из своих коллег она любит и уважает.
В числе первых она назвала шоумена и пародиста Максима Галкина*. Кира Прошутинская отметила, что считает Максима Галкина* одаренным и очень ответственным человеком, который заботится о своих близких.
Кира Прошутинская рассказала, что наблюдала за отношениями Максима Галкина* и Аллы Пугачевой, и призналась, что была тронута их искренностью.
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Кира Прошутинская. Фото: Global Look Press
«У меня в программе когда-то актриса Оля Дроздова сказала: «Хочешь найти хорошего мужа — ищи друга». Вот он Алле тогда был другом, это очень важный момент. Потому что здоровье у нее не очень хорошее, много всяких проблем. Я гостила у них несколько дней в свой трудный момент жизни. И видела, как эти люди близки друг другу. Это не придумаешь, не выдумаешь, не сыграешь», — поделилась Кира Прошутинская.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам MK.RU