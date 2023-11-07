Каролина Севастьянова в платье с откровенным вырезом сверкнула «ложбинкой греха»: лифчика не оказалось

Каролина Севастьянова уже давно стала известной художественной гимнасткой. Она много лет участвовала в соревнованиях и смогла стать олимпийской чемпионкой. Спортсменка уже давно завершила карьеру. Она много путешествует и даже участвовала в шоу «Звезды в Африке». А недавно ей сделали предложение руки и сердца. Теперь она готовится к свадьбе.
На этот раз Севастьянова отметилась в ресторане. Она для каждого появления в публичном месте выбирает женственные наряды. На новых кадрах гимнастка была в черном облегающем платье с особенно смелым декольте. Она блеснула упругими полушариями груди без лифчика. Каролина не стала скрывать свою «ложбинку греха».
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит гимнастка. Многие осыпали ее комплиментами. «Когда красоту не спрячешь», «И кому так повезло», «Видно декольте», «Сама женственность», «Ох, вот это фигурка», «Самая соблазнительная ложбинка», «Каролина, ну как вы хороши», «Невеста уже, а наряды скромнее не стали», — прокомментировали пост подписчики.