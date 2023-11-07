Каролина Севастьянова в платье с откровенным вырезом сверкнула «ложбинкой греха»: лифчика не оказалось

На этот раз Севастьянова отметилась в ресторане. Она для каждого появления в публичном месте выбирает женственные наряды. На новых кадрах гимнастка была в черном облегающем платье с особенно смелым декольте. Она блеснула упругими полушариями груди без лифчика. Каролина не стала скрывать свою «ложбинку греха».

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