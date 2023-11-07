Волочкова и Утяшева раскинули ноги в шпагате прямо на кухне: шокировали своим видом народ

Анастасия Волочкова уже давно стала знаменитостью. Она много лет выступала в Большом театре. И хоть теперь балерина предпочитает выступать только со своими постановками, о ней не перестают говорить. Блондинка держит себя в форме в 47 лет. Она часто оказывается в центре скандалов. Звезду ловили в нетрезвом состоянии, а также ее не раз критиковали за откровенные фото. А теперь она стала гостьей в шоу «Дерзкая готовка».
7 ноября Ляйсан Утяшева пустила на свою кухню балерину. Они поговорили по душам. При этом жена Павла Воли в шортах и кожаных ботфортах выглядела особенно эффектно, а Волочкова облачилась в брюки и жилетку. Они не только приготовили диетическое блюдо. Артистка рассказала про свою карьеру и прослезилась. Также они не сдержались и устроили битву шпагатов, раскинув ноги сначала в воздухе, а потом и на кухонном столе.
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«Встретившись с Легендой Российской гимнастики и спорта Ляйсан Утяшевой в ее программе «Дерзкая готовка», мы не пытались меряться шпагатами..
У Ляйсан шпагат более грациозный, чем у меня. Но. Мы поговорили о том жизненном пути, который ей пришлось пройти в мире спорта жестокого, а мне в мире не менее жестокого балета. У меня было ощущение, что это не интервью, а человеческий разговор двух близких по духу людей», – заявила Анастасия.