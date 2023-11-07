Волочкова и Утяшева раскинули ноги в шпагате прямо на кухне: шокировали своим видом народ

7 ноября Ляйсан Утяшева пустила на свою кухню балерину. Они поговорили по душам. При этом жена Павла Воли в шортах и кожаных ботфортах выглядела особенно эффектно, а Волочкова облачилась в брюки и жилетку. Они не только приготовили диетическое блюдо. Артистка рассказала про свою карьеру и прослезилась. Также они не сдержались и устроили битву шпагатов, раскинув ноги сначала в воздухе, а потом и на кухонном столе.

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