SHAMAN впервые появится в супершоу «Легенды Ретро FM»: раскрыта дата

Сам SHAMAN признался, что хиты 70-х, 80-х и 90-х часто звучали в его доме и нашли свое место в репертуаре певца.

«Моя мама — большая поклонница советской и российской эстрады. Без этой музыки, которая неразрывно связана со счастливыми моментами нашего детства и юности, невозможно представить семейное торжество, особенно Новый год. Горд стать частью такого большого праздника! Увидимся на “Легендах” и вместе споем любимые песни!», – заявил он.

Организаторы признались, что публику ждет много сюрпризов. 25 ноября состоится грандиозное шоу. Также в «Легендах Ретро FM» впервые примут участие Владимир Пресняков, Gazebo, Маша Распутина, группы «Дюна» и Plazma.