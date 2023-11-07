«Что же ты сделал со мной?»: Кристина Асмус вместе с подросшей дочкой Гарика Харламова улетела в Будапешт

Кристина Асмус уже давно стала известной персоной. Она снялась во многих сериалах и фильмах. После развода с Гариком Харламовым актриса стала чаще сниматься в более откровенных сценах. До недавнего времени бывшие супруги жили под одной крышей. Примечательно, что теперь у нее новый возлюбленный. Звезда строит отношения с коллегой по театру Романом Евдокимовым. Но на днях она улетела за границу без него.
7 ноября Асмус вышла на связь из Венгрии. Она гуляла по столице в модной кожаной куртке оверсайз и брюках в тон. Актриса была с подросшей дочкой Анастасией. По всей видимости, у девочки каникулы в школе, поэтому она составила компанию маме. Также с Кристиной был Денис Шведов. Они вместе гуляли по Будапешту. Более того, даже одеты они были в одном стиле.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кристина Асмус с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Я влюблена! Будапешт, что же ты сделал со мной? В отрыве от съемок, примерок и репетиций... Мы гуляем каждую свободную минуту. Это самая красивая осень из всех, что я помню. И я даже не про Будапешт сейчас, вообще…
Спасибо вам за советы, потихоньку исследуем все. На последнем фото Настя решила убрать мусор с набережной Дуная. Горжусь тобой, моя девочка! А про наши съемки с Денисом Шведовым скоро расскажу», – поделилась она.
Кристина Асмус и Денис Шведов. Фото: соцсети звезды
Поклонники были заинтригованы. Многие были удивлены, что Кристина отправилась на съемки за границу. Другие отметили, что Настя стала совсем большой и еще сильнее похожа на своего папу. Напомним, что Харламов и Асмус развелись в 2020 году. Сначала никто этому не поверил, но потом они все подтвердили. Истинные причины размолвки экс-супруги так и не озвучили. Но звезда «Интернов» отмечала, что инициатива была ее.
Анастасия Харламова. Фото: соцсети звезды