«Что же ты сделал со мной?»: Кристина Асмус вместе подросшей дочкой Гарика Харламова улетела в Будапешт

7 ноября Асмус вышла на связь из Венгрии. Она гуляла по столицу в модной кожаной куртке оверсайз и брюках в тон. Актриса была с подросшей дочкой Анастасией. По всей видимости, у девочки каникулы в школе, поэтому она составила компанию маме. Также с Кристиной был Денис Шведов. Они вместе гуляли по Будапешту. Более того, даже одеты они были в одном стиле.

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