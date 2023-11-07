«Скажите, какой выкуп за ее душу?»: Меган Фокс призналась, что потеряла дочь

К своему нерожденному ребенку артистка обратилась в двух стихотворениях. Более того, Меган разметила картинку, на которой изображена мать с младенцем на руках. Она дала понять, что для нее эта утрата стала настоящей болью.

«Но пришла пора прощаться. Я закрываю глаза и представляю, как прижимаю тебя к груди, пока тебя вырывают из меня. Я бы заплатила любую цену, скажите, какой выкуп за ее душу?» – написала звезда, пишет Page Six.

Однако фанаты подозревали, что у нее был выкидыш. В марте 2022 года ее возлюбленный выпустил хит «Twin Flame», в котором есть звук аппарата УЗИ, а в самом треке есть такие слова: «Засыпай, увидимся во сне».

Сам Machine Gun Kelly подтвердил догадки фанатов, когда выступил на церемонии вручения наград Billboard Music Awards. Он произнес речь, в которой сообщил, что композицию посвятил жене и нерожденной наследнице.

Напомним, что ранее Фокс уже была в браке. Она была со звездой сериала «Беверли Хиллз 90210» Брайаном Остином Грином. Даже большая разница в возрасте, актрисе было 18, а актеру — 30, им не мешала строить отношения. У них родилось трое детей: Ноа, Боди и Джорни. Более того, Меган стала мачехой старшего сына Грина, появившегося на свет в 2002 году. Но в 2015 году они подали на развод. Позже супруги помирились, но в 2020 году их браку все же пришел конец.