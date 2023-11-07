«Скажите, какой выкуп за ее душу?»: Меган Фокс призналась, что потеряла дочь

Меган Фокс. Фото: Global Look Press

Звезда фильма «Трансформеры» скрывала, что могла родить ребенка от рэпера Machine Gun Kelly. Горе пара переживала вместе.

Меган Фокс уже много лет снимается в кино. Она зачастую играет роковых красоток. В 37 лет актриса не перестает восхищать мужские взоры. Не первый год она состоит в отношениях с рэпером Machine Gun Kelly. Они оба очень импульсивные и пылки, поэтому весь мир следит за их ссорами и совместными выходами в свет. А теперь стало известно, что они пережили горе. 

На днях вышла книга Меган, которая называется «Красивые мальчики ядовиты». В стихах она рассказала о разных моментах в жизни. И на последних страницах было признание в том, что актриса потеряла ребенка на третьем месяце беременности.

«На твоей стороне кровати результат УЗИ, десять недель и один день. Как думаешь, если бы она могла, она бы оставила прощальную записку?» – написала она.

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Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: Global Look Press

К своему нерожденному ребенку артистка обратилась в двух стихотворениях. Более того, Меган разметила  картинку, на которой изображена мать с младенцем на руках. Она дала понять, что для нее эта утрата стала настоящей болью. 

«Но пришла пора прощаться. Я закрываю глаза и представляю, как прижимаю тебя к груди, пока тебя вырывают из меня. Я бы заплатила любую цену, скажите, какой выкуп за ее душу?» – написала звезда, пишет Page Six.

Однако фанаты подозревали, что у нее был выкидыш.  В марте 2022 года ее возлюбленный выпустил хит «Twin Flame», в котором есть звук аппарата УЗИ, а в самом треке есть такие слова: «Засыпай, увидимся во сне».

Сам Machine Gun Kelly подтвердил догадки фанатов, когда выступил на церемонии вручения наград Billboard Music Awards. Он произнес речь, в которой сообщил, что композицию посвятил жене и нерожденной наследнице.

Напомним, что ранее Фокс уже была в браке. Она была со звездой сериала «Беверли Хиллз 90210» Брайаном Остином Грином. Даже большая разница в возрасте,  актрисе было 18, а актеру — 30, им не мешала строить отношения. У них родилось трое детей: Ноа, Боди и  Джорни. Более того,  Меган стала мачехой старшего сына Грина, появившегося на свет в 2002 году. Но в 2015 году они подали на развод. Позже супруги помирились, но в 2020 году их браку все же пришел конец. 

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