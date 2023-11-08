Баснословно дорого даже по звездным меркам: сколько Петров тратит на отдых с молодой женой

Александр Петров наслаждается медовым месяцем с 22-летней супругой Викторией. Пара с шиком отдыхает на Мальдивских островах.

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Актер не стал устраивать пышную свадьбу, а вот на медовом месяце решил оторваться. Александр отвез возлюбленную на курорт мирового класса на атолле Северный Мале.

Молодожены с комфортом разместились в пятизвездочном отеле известной сети «Ритц-Карлтон». Точнее, на роскошной пляжной вилле площадью 155 квадратных метров. К услугам влюбленных — собственный бассейн с видом на воды Индийского океана и джакузи прямо в спальне.

Сутки проживания обходятся Петрову порядка 460 тысяч рублей. То есть за неделю отдыха актер выложит не менее 3,2 миллиона рублей (без учета билетов, стоимость которых стартует от 100 тысяч рублей на человека в каждую сторону).

Напомним, до свадьбы с Викторией Петров несколько лет встречался с коллегой Стасей Милославской. По словам Екатерины Варнавы, актер очень некрасиво расстался с экс-возлюбленной. О его свадьбе она узнала из соцсети.

По материалам портала «Экспресс газета»