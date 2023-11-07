Зепюр Брутян с крохой-сыном Павла Прилучного приняла дома гостей: сестра из Армении навестила племянника

На этот раз Брутян принимала дома гостей. Так как недавно пара покрестила наследника, к ним приехали родственники. Родители и сестра актрисы живут в Армении. Однако они часто навещают дочку. На новых кадрах Зепюр засняла малыша на руках у своей сестры Рипсиме. Мальчик был в синем бодике.

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