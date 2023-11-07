Зепюр Брутян с крохой-сыном Павла Прилучного приняла дома гостей: сестра из Армении навестила племянника

Павел Прилучный большую часть жизни снимается в кино. Он стал знаменит на всю страну. В прошлом году актер женился во второй раз. Он счастлив в браке с коллегой Зепюр Брутян. После двух лет переживаний после развода с Агатой Муцениеце он обрел гармонию. Избранница уже родила от него сына Микаэля. Она продолжает быть в декретном отпуске и заниматься домашним хозяйством.
На этот раз Брутян принимала дома гостей. Так как недавно пара покрестила наследника, к ним приехали родственники. Родители и сестра актрисы живут в Армении. Однако они часто навещают дочку. На новых кадрах Зепюр засняла малыша на руках у своей сестры Рипсиме. Мальчик был в синем бодике.
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Сестра Брутян с племянником. Фото: соцсети звезды
А вечером жена Прилучного проводила родственницу. Она взяла сына на руки и наблюдала за сестрой из окна. Мальчик уже заметно подрос. У него растут волосы, как у папы. Поклонники были восхищены кадрами.
«Какие милые», «Хорошая сестра, так похожи», «Мальчик растет в любви и заботе», «Ну что за счастье», «Словно кадры из кино», — стали писать подписчики.