Деменция Брюса Уиллиса быстро прогрессирует: не узнал Деми Мур

Известный американский актер Брюс Уиллис уже несколько лет болеет лобно-височной деменцией. И, похоже, состояние 68-летнего артиста быстро ухудшается. Это отмечают близкие и друзья Уиллиса.

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Недавно в гости к бывшему мужу заглянула актриса Деми Мур. Напомним, пара прожила в браке целых 13 лет. У них трое общих дочерей и куча совместных воспоминаний.

Но, к ужасу женщины, Брюс не узнал ее при встрече. Она позднее призналась, что даже не могла вообразить то, что все настолько плохо. Деми буквально убита горем. Эта встреча стала для нее настоящим ударом.

К сожалению, данный случай был не единственным. Не так давно Уиллиса решил навестить его друг режиссер — Гленн Гордон Кэррон. Его актер тоже долго не мог вспомнить. А то, что у Брюса значительно пострадала речь, только усугубило ситуацию.

Источник: closerweekly.com