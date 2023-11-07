Похудевшая Валя Карнавал в черных трусиках-шторках едва прикрыла сокровенное: ткань смялась в интимном месте

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она прославилась как блогерша и как певица. Юная звезда выступает на публике. Она также продолжает снимать ролики, которые набирают миллионы просмотров. В этом году артистка рассталась с бойфрендом. Она похудела и даже сменила имидж. Звезда недавно устроила себе отпуск, улетев на Мальдивы.
На этот раз Валя решила похвастаться купальником, который взяла в поездку. Она решила обнажить свои прелести. Блогерша выставила напоказ свою упругую грудь и плоский живот. При этом она натянула повыше трусики-шторки. Карнавал едва прикрыла сокровенное. Она похвасталась женственными изгибами фигуры.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что она не только стала стройнее, но и внешнем сильно изменилась. «Это слишком», «Дома ходит так?», «Выглядит неестественно», «Слишком идеальные формы», «Так похудела и ничего не обвисло», «До чего хороша», «Провокационное фото», «Ой, вот это вид», — стали писать подписчики.