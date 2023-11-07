Похудевшая Валя Карнавал в черных трусиках-шторках едва прикрыла сокровенное: ткань смялась в интимном месте

На этот раз Валя решила похвастаться купальником, который взяла в поездку. Она решила обнажить свои прелести. Блогерша выставила напоказ свою упругую грудь и плоский живот. При этом она натянула повыше трусики-шторки. Карнавал едва прикрыла сокровенное. Она похвасталась женственными изгибами фигуры.

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