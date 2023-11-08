«Стыдно смотреть»: Седокова игриво покрутила пышными бедрами в одних стрингах

Анна Седокова гордится своими аппетитными формами и не упускает случая продемонстрировать их поклонникам. В новом ролике экс-солистка «ВИА Гры» показала себя во всей красе, надев лишь миниатюрную майку на тонких лямках и черные стринги.
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Звезда распустила длинные волнистые волосы, обула бежевые ботильоны и игриво покрутилась перед камерой.
«Почти месяц на необитаемом острове в жестких условиях выживания, без связи с близкими, без любой связи. Без еды, без единого крема или даже расчески», — написала Анна в соцсети.
Пользователи отреагировали неоднозначно.
«Стыдно смотреть! 40 лет, а все голым задом крутит»; «Какая горячая»; «И это многодетная мать! Ужас какой-то, вообще бессовестная»; «Фигура красивая, но зачем всем ее показывать постоянно? Неудивительно, что мужики у нее не задерживаются», — высказались они.
Ранее фигурой в купальнике похвасталась 49-летняя Олеся Судзиловская.