«Стыдно смотреть»: Седокова игриво покрутила пышными бедрами в одних стрингах

Анна Седокова гордится своими аппетитными формами и не упускает случая продемонстрировать их поклонникам. В новом ролике экс-солистка «ВИА Гры» показала себя во всей красе, надев лишь миниатюрную майку на тонких лямках и черные стринги.

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Звезда распустила длинные волнистые волосы, обула бежевые ботильоны и игриво покрутилась перед камерой.

«Почти месяц на необитаемом острове в жестких условиях выживания, без связи с близкими, без любой связи. Без еды, без единого крема или даже расчески», — написала Анна в соцсети.

Пользователи отреагировали неоднозначно.