Дочка Кудрявцевой и Макарова повеселилась на вечеринке в стиле Барби: блеснула на сцене в кукольном платье

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она остается одной из самых известных персон в стране. Блондинка не перестает восхищать публику своим моложавым видом в 52 года. Она успешно совмещает карьеру и материнство. У нее с молодым мужем Игорем Макаровым растет дочка Мария. Не так давно крохе исполнилось пять лет.
И теперь Кудрявцева все чаще появляется с наследницей на праздниках у друзей. Накануне малышка побывала на вечеринке в стиле Барби. Кроха была в нежно-розовом платье. Она не постеснялась выйти на сцену и под музыку стать частью фокуса. Девочка стояла на стуле и вытянулась как струнка. В этот момент вокруг нее кружились воздушные шарики. Публика была восхищена ее смелостью.
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Поклонники восхитились тем, как подросла Мария. Многие отметили, что она стала еще больше похожа на маму.
«Ну какая принцесса», «Ну красотка», «Маша очаровательная! Не пойму на кого больше похожа... по моему на себя», «Мамина прелесть», «Ну просто малышка на миллион», «Глаз не от вести», «Папа постарался, какая конфеточка», — прокомментировали пост подписчики.