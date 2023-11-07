Дочка Кудрявцевой и Макарова повеселилась на вечеринке в стиле Барби: блеснула на сцене в кукольном платье

И теперь Кудрявцева все чаще появляется с наследницей на праздниках у друзей. Накануне малышка побывала на вечеринке в стиле Барби. Кроха была в нежно-розовом платье. Она не постеснялась выйти на сцену и под музыку стать частью фокуса. Девочка стояла на стуле и вытянулась как струнка. В этот момент вокруг нее кружились воздушные шарики. Публика была восхищена ее смелостью.

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