Яна Кошкина в бикини обнажила свои аппетитные «булочки» перед мужем на пляже: природная красота во всей красе

Яна Кошкина уже давно стала известной персоной. Она регулярно снимается в новых проектах. Актриса отметилась в таких картинах, как «Домашний арест», «Я худею» и «Звоните ДиКаприо!». Она всегда облачалась в женственные наряды, выглядела привлекательно.
Но о личной жизни артистка молчала до недавнего времени. Этой осенью она неожиданно сыграла свадьбу с таинственным избранником. Теперь пара отдыхает на Мальдивах.
На этот раз Яна решила устроить фотосессию на пляже. Накануне она похвасталась, что возлюбленный не запрещает выкладывать ей пикантные кадры. Примечательно, что актриса в бикини решила оголить свои выпуклости фигуры. Она продемонстрировала пышное декольте. Потом Кошкина повернулась к камере тылом, блеснув ягодицами.
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Она также не побоялась показать лицо без макияжа. Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего аппетитная», «Обожаю пляжные фотки Яны», «Ты шикарная кошка!», «Вот это вид сзади», «Красивые формы», «Кому-то повезло», «Правильный у вас муж, фотографировать умеет», — стали писать подписчики.