Яна Кошкина в бикини обнажила свои аппетитные «булочки» перед мужем на пляже: природная красота во всей красе

Яна Кошкина уже давно стала известной персоной. Она регулярно снимается в новых проектах. Актриса отметилась в таких картинах, как «Домашний арест», «Я худею» и «Звоните ДиКаприо!». Она всегда облачалась в женственные наряды, выглядела привлекательно.

Но о личной жизни артистка молчала до недавнего времени. Этой осенью она неожиданно сыграла свадьбу с таинственным избранником. Теперь пара отдыхает на Мальдивах.