«Ох, ничего себе»: 49-летняя Судзиловская похвасталась фигурой в миниатюрном бикини

Олеся Судзиловская. Фото: Global Look Press

Актриса роскошно выглядит.

Олеся Судзиловская частенько радует поклонников провокационными фото. На новом снимке 49-летняя актриса снова продемонстрировала свою точеную фигуру. 

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Судзиловская, которая сейчас отдыхает в Бодруме, позировала у зеркала в номере отеля. Она надела миниатюрный купальник и распустила длинные светлые волосы. Бикини выгодно подчеркнуло аппетитные бедра, стройную талию и пышный бюст звезды.

Пользователи засыпали артистку комплиментами. Однако нашлись и такие, которые выступили с критикой.

«Ох, ничего себе! Какая фигура шикарная! Это сколько труда вложено, чтобы так выглядеть. Преклоняюсь», «Красиво, но уже не по возрасту. Руки и коленки после сорока надо прикрывать», «Прекрасная, обожаемая и талантливая! Не завидуйте, над таким телом надо много работать. Плюс за упорство», «Талии нет, не вижу никакой красоты», — написали они.

Олеся Судзиловская. Фото: соцсети

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