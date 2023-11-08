«Ох, ничего себе»: 49-летняя Судзиловская похвасталась фигурой в миниатюрном бикини

Олеся Судзиловская частенько радует поклонников провокационными фото. На новом снимке 49-летняя актриса снова продемонстрировала свою точеную фигуру.

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Судзиловская, которая сейчас отдыхает в Бодруме, позировала у зеркала в номере отеля. Она надела миниатюрный купальник и распустила длинные светлые волосы. Бикини выгодно подчеркнуло аппетитные бедра, стройную талию и пышный бюст звезды.

Пользователи засыпали артистку комплиментами. Однако нашлись и такие, которые выступили с критикой.