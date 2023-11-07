СМИ: покинувшему больницу Бедросу Киркорову может понадобиться новая операция

Как сообщает Telegram-канал SHOT, врачи диагностировали у 91-летнего отца Киркорова аортальный стеноз. Отмечается, что ему нужна операция на сердце.

Более того, заболевание осложнено застойной сердечной недостаточностью, сердце не справляется с перекачиванием крови. Поэтому у Бедроса есть отдышка, быстрая утомляемость. Именно с этими симптомами артист ранее и обратился в клинику.

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Киркорову-старшему показано протезирование клапана и консультация с кардиохирургом. Но пока она не готов прибегать к такому лечению. Артист уехал домой, так как хочет попробовать народные методы. Напомним, что ранее у него также возникла пневмония, которую он еще не вылечил.

Напомним, что в 2022 году году Бедрос уже перенес одну операцию на сердце. Ему установили кардиостимулятор.