«Герой один»: SHAMAN был назван будущим России — конкурентов нет

Продюсер Павел Руденко назвал певца Ярослава SHAMAN Дронова будущим России. Он также объяснил, в чем заключается феномен артиста и может ли он сменить вектор своего творчества.

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По словам продюсера, на данный момент SHAMAN намного популярнее многих других артистов. В частности потому, что поет патриотические песни. При этом Руденко отмечает, что Ярослав Дронов явно тяготеет к поп-музыке.

«На сегодняшний момент такой герой один — SHAMAN, и не факт, что возникнет другой, нужен ли он. Тот же SHAMAN, наверное, свой патриотический ресурс в создании песен исчерпал, он начинает другие известные композиции перепевать», — заверил Руденко в беседе с News.ru.

Он добавил, что сейчас Ярослава SHAMAN Дронова можно смело назвать тем певцом, за которым стоит будущее России. К числу таких артистов продюсер также отнес группу DaBro. В своих песнях коллектив затрагивает тему семейных ценностей и благодаря этому имеет огромный успех, заверил музыкальный эксперт.