Получал огромные деньги: сын Александра Градского рассказал, как композитор прожил последние годы

Александр Градский. Фото: Global Look Press

Сын композитора раскрыл подробности.

Сын певца Александра Градского, Даниил, рассказал, как прошли последние годы жизни его отца. По словам наследника легендарного артиста, мэтр чувствовал серьезную ответственность за свое участие в «Голосе» и даже отказывался от лечения ради съемок.

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Даниил заверил, что здоровье его отца серьезно подкосил коронавирус. Даже после выздоровления у композитора было поражено 65% легких. За ним активно ухаживала сиделка. Тем не менее Градский-старший чувствовал огромную ответственность из-за программы «Голос».

По словам сына артиста, ради съемок композитор даже отказывался от реабилитации. Градский-старший находился в своей творческой мастерской, пока его состояние постепенно ухудшалось. Даниил напомнил, что именно оттуда отца увезли в больницу Склифосовского. Причиной срочной госпитализации стал инсульт.

Упорство композитора в итоге сыграло с ним злую шутку. Тем не менее, уверен Даниил, заслуги отца сложно переоценить.

«Папа всегда есть и будет самый высокооплачиваемый человек в рамках этого проекта и, возможно, всего нашего телевидения. Он действительно за свои услуги получал большие деньги. На „Голосе“ ценили его профессионализм и то, на какой уровень он вывел музыкальную часть передачи. Программа побила все рекорды на российском ТВ по количеству просмотров и аудитории. И Первый канал достойно вознаграждал папу за это», — отметил Градский-младший в беседе с «АиФ».

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