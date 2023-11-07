Воздыхатель Пугачевой предсказал ее расставание с Галкиным*: «Алла начинает осознавать, что он — не ее мужчина»

Алла Пугачева внезапно появилась в России в начале ноября. Публика заговорила о возвращении артистки, причем, та была не одна. Это породило массу слухов о личной жизни артистки.

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Давний воздыхатель Примадонны, шоумен Стас Барецкий, и вовсе заявил, что между ней и Максимом Галкиным* не все в порядке. Якобы, супруг Примадонны устроил ей истерику за поездку на родину.

«Мне рассказали, что Галкин* вчера устроил Алле истерику. А ведь я всегда знал, что он такой. К счастью, и Алла начинает осознавать, что Галкин — не ее мужчина», - рассказал сайту mk.ru Барецкий.

То есть, Барецкий уверен, что дело идет к разводу. Примадонна вернется в Россию, когда бросит своего пятого мужа. И уже готов стать шестым супругом.

«Она мне нравится, как женщина. Я ее люблю, я хочу ей обладать», - заявил Барецкий.

Напомним, Пугачева и Галкин* вместе почти 20 лет. у них растут 10-летние двойняшки Лиза и Гарри. Семья эмигрировала в 2022 году, сначала пожили в Израиле, а теперь сбежали и оттуда, когда стало неспокойно.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.