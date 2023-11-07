«Не телосложение, а теловычитание»: Волочкова в купальнике покрасовалась перед зеркалом

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова готовится к премьере нового шоу, которое репетирует ежедневно. В программу подготовки к мероприятию вошло похудение. Артистка решила, что ей не помешает постройнеть, хотя перед этим не жаловалась на лишние килограммы.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Сказано – сделано, Анастасия уже добилась поразительного результата. От которого в восторге сама, но в недоумении поклонники. Публика считает, что звезде пора остановиться, а то от соблазнительных форм ничего совсем не останется.

Сама Волочкова снимает результат на видео и красуется перед зеркалом. Ее все устраивает, она любуется отражением и как будто дразнит недовольных. На ней лиловый купальник, который подчеркивает худобу хозяйки.