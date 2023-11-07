Ларису Гузееву довели до слез прямо в студии программы: «Не получилось»

Лариса Гузеева расплакалась в эфире Первого канала, прямо во время передачи «Перепой звезду», в которой является одним из членов жюри. Актриса и телеведущая оценивала выступление двух участников, Игоря Ларина и Юлиана.

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Мужчины исполнили композицию «Город, которого нет». И, хотя, пение дуэта не впечатлило Гузееву, и она объяснила, почему, сама песня угодила ей прямо в сердце. Поскольку связана с очень родным и личным.