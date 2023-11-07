Дубай ахнул: Любовь Успенская в бикини возлежала на шезлонге, люди мимо пройти не могут

Любовь Успенская. Фото: Global Look Press

Покоя звезде не дают даже на пляже.

Певица Любовь Успенская продемонстрировала, что в свои 69 лет выглядит потрясающе. Она не скрывает, что такую роскошную фигуру приобрела в операционной пластического хирурга. Причем, красоту она продемонстрировала на пляже, когда загорала в бикини, без капли стеснения.

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Дело было в Дубае, куда Успенская прилетела по работе. Но одно другому не мешает, звезда вечерами выступает на фестивале, а днем входит на пляж погреться и загореть. Звезда в раздельном купальнике возлежала на шезлонге, демонстрируя красивую фигуру и упругие формы, которым позавидует любая ее ровесница.

Любовь Успенская.Фото: соцсети

Только спокойно солнечные ванны принять ей не удается. Артистка сетует, что расслабиться на шезлонге не может, так как ее беспрестанно узнают отдыхающие и подходят пообщаться.

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