«Я тебе по возрасту не подхожу»: Прохора Шаляпина отвергла известная актриса

Прохор Шаляпин стал новым участником на проекте «Новые звезды в Африке». И уже успел настроить против себя практически весь лагерь. Шоумен высмеивает уклад и ценности живущих здесь артистов и считает, что они все, на самом деле, лицемерят и играют.
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Перед голосованием на вылет один из противников Шаляпина, Александр Пташенчук, вспомнил выбывшего на прошлой неделе друга Михаила Стогниенко, показал его фотографию и произнес пронзительную речь. Все молчали, и только Прохор высмеивал происходящее.
«Это что, Будда что ли, чтоб так поклоняться? Дайте таблетки какие-нибудь уже людям», попросил ведущих Прохор. И воскликнул: «Вы сектанты, вас надо лечить!».
Это не понравилось актрисе Юлии Топольницкой. Она попросила не шутить так в адрес друга. На что Прохор предложил встретиться в церкви и поставить свечку. Юлия отвергла предложение и заявила, мол, встречаться с ним не собирается, а он парировал: «Я тебе и не предлагаю».
- Ну конечно, я тебе по возрасту не подхожу! – отрезала Топольницкая.
- И по деньгам! – парировал Шаляпин.
Однако, на испытание на вылет отправился не Шаляпин, хотя все складывалось против него. Шоумен объявил, что не может быть серой мышью, поэтому против него «всю жизнь все», так что сложившаяся атмосфера вокруг него ему привычна.