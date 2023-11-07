«Я тебе по возрасту не подхожу»: Прохора Шаляпина отвергла известная актриса

Прохор Шаляпин стал новым участником на проекте «Новые звезды в Африке». И уже успел настроить против себя практически весь лагерь. Шоумен высмеивает уклад и ценности живущих здесь артистов и считает, что они все, на самом деле, лицемерят и играют.

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Перед голосованием на вылет один из противников Шаляпина, Александр Пташенчук, вспомнил выбывшего на прошлой неделе друга Михаила Стогниенко, показал его фотографию и произнес пронзительную речь. Все молчали, и только Прохор высмеивал происходящее.