«Им все по барабану - и этой Примадонне, и ее прихвостню»: Никоненко прошелся по Пугачевой и Галкину*

До сих пор не утихают обсуждения внезапного приезда Аллы Пугачевой в Россию и столь же неожиданного стремительного отъезда звезды из страны. Для чего же Примадонна навещала родину, сейчас выясняют многие неравнодушные, а сама артистка уже воссоединилась с мужем Максимом Галкиным* в Латвии. Выглядит счастливой, как и он сам, будто радуясь, дескать, мы опять всех надули.

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Но актер Сергей Никоненко считает, что обсуждать эту парочку лучше не стоит. Ведь им только это и нужно – чтоб про них говорили. Их, а также других уехавших он предлагает забыть. И при этом нелестно отозвался о муже звезды.

«Им все по барабану - и этой Примадонне, и ее прихвостню. Кто уехал, давайте забудем их, ведь это им и нужно, чтобы про них говорили. А я считаю, что лучше забыть. Как говорил Василий Иванович Чапаев: «Наплевать и растереть», - высказал свою точку зрения актер в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.