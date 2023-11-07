Рудова сверкнула своими прелестями перед сном: шорты спадают, напряженные «вишенки» торчат

Наталья Рудова долгое время строит карьеру в кино. Она снялась во многих картинах. Актриса полюбилась зрителям благодаря ролям в сериалах «Татьянин день» и «Универ». В 40 лет она регулярно появляется на публике в смелых нарядах. Артистка всегда следит за фигурой, так как порой снимается в постельных сценах. А вот о личной жизни она умалчивает.
На этот раз Наталья решила снять видео перед сном. Она была в джинсовых мини-шортах и спортивном лифчике. Актриса оголила свой рельефный пресс и едва прикрыла бедра. Более того, под тканью выпирала не только грудь, но и напряженные ореолы. Рудова скрестила ножки, снимая себя на камеру.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие отметили, что Наталья лишила их сна. «Ох, как же прекрасна», «Даже сумерки не спрячут красоту», «Бывает же такая фигура», «Когда мужчины нет, а вечером грустно», «Да, тут не хватило продолжения», «Шорты спадают уже», «Такая худая стала», «Опять полуголая, ну что же это творится», — стали писать в Сети.