Нюша устроила праздник в честь первого юбилея дочки Симбы: вся семья предстала в белоснежных нарядах

Нюша уже больше 15 лет выступает на сцене. Она не скрывает, что сделала паузу в карьере в ради семьи. Певица родила дочку Серафиму-Симбу, а потом сына Саффрона. Она даже переехала в Дубай, где они растут у моря и могут регулярно наслаждаться солнцем. Но в этом году артистка все же возобновила гастроли и начала работать над новым альбомом. Однако о семье она всегда думает в первую очередь.
6 ноября Нюша отметила день рождения старшей наследницы. Она устроила вечеринку на сказочную тематику. Маленькая именинница нарядилась в пышное белое платье. Кроха украсила прическу ободком и весь вечер не выпускала из рук волшебную палочку. Все члены семьи были в белом: ее папа Игорь Сивов, брат Саффрон, а также сводные братья. А певица решила подчеркнуть стройность, выбрав лаконичное короткое платье.
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Нюша и Игорь Сивов с детьми. Фото: соцсети звезды
«Еще вам атмосферы нашего кайфового праздника», – заявила Нюша.
Для именинницы был приготовлен многоярусный торт по мотивам мультика «Холодное сердце». Также была фотозона с замком и стенка с живыми цветами. Симба получила множество подарков.
Вечеринка прошла с песнями и танцами. Именинница плясала под хит «Ягодка-малинка». Аниматоры в нарядах сказочных героев никому не давали скучать.
Серафима-Симба Сивова. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от кадров. Многие поздравили кроху с первым юбилеем. «Какие все красивые», «Вот это время бежит! Такая уже большая», «Платье принцессы», «Ну что за сладкая булочка», «У Нюши такие ноги загорелые! И щечки — наливные яблочки», «Симба очень похожа на бабушку», «Чудесная семья», «Красота! Любовь процветает», — стали писать в Сети.
Нюша. Фото: соцсети звезды