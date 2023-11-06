Нюша устроила праздник в честь первого юбилея дочки Симбы: вся семья предстала в белоснежных нарядах

6 ноября Нюша отметила день рождения старшей наследницы. Она устроила вечеринку на сказочную тематику. Маленькая именинница нарядилась в пышное белое платье. Кроха украсила прическу ободком и весь вечер не выпускала из рук волшебную палочку. Все члены семьи были в белом: ее папа Игорь Сивов, брат Саффрон, а также сводные братья. А певица решила подчеркнуть стройность, выбрав лаконичное короткое платье.

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