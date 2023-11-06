«Спасибо, что в трусиках»: 43-летняя Боня предстала без юбки, оголив свои изящные формы

Виктория Боня уже давно стала знаменитостью. После ухода из шоу «Дом-2» она смогла построить карьеру телеведущей. Более того, светская львица живет в Монако, где редко пропускает красные дорожки. К своей внешности она всегда относилась с особым трепетом. В этом году звезда не только похудела, сменила имидж, но и подтянула лицо.
На этот раз Боня приехала в Москву на съемки. После отпуска на Мальдивах с таинственным возлюбленным она хвастается загаром. И на новом видео телеведущая покрасовалась в топике цвета фуксия и кожаной рабушке. А вот про юбку она забыла, поэтому дефилировала в капроновых колготках и на каблуках. Виктория показала изящные бедра и черные стринги.
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Поклонники были поражены увиденным. Многие признались, что она лишила их дара речи. Но некоторые звезду подвергли критике. «Ну какая богиня», «Это же мой сон ..я иду в школу, и по дороге понимаю, что забыла надеть юбку», «Словно в кризисе», «Никакой эстетики... розовый дешевый топ, колготки до пупа, изба... back to 90-e», «Фигура красивая, но зачем все это?», «Спасибо, что в трусиках», — стали писать в Сети.