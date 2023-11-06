«Спасибо, что в трусиках»: 43-летняя Боня предстала без юбки, оголив свои изящные формы

На этот раз Боня приехала в Москву на съемки. После отпуска на Мальдивах с таинственным возлюбленным она хвастается загаром. И на новом видео телеведущая покрасовалась в топике цвета фуксия и кожаной рабушке. А вот про юбку она забыла, поэтому дефилировала в капроновых колготках и на каблуках. Виктория показала изящные бедра и черные стринги.

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