«Парализовало все тело»: мама Вали Карнавал перенесла инсульт на глазах дочери

Валя Карнавал в 21 год уже настоящая звезда. Блогерша зарабатывает миллионы рублей и ездит на дорогих машинах. А недавно она улетела отдыхать на Мальдивы. Как оказалось, с ней была ее мама. И во время отпуска произошло страшное событие. О случившемся артистка сообщила в соцсети. Она была шокирована тем, что у ее родительницы случился инсульт на ее глазах.
«Сегодня я пережила самый страшный день в моей жизни… В пять вечера мы нашей компанией уплыли в море, чтобы покататься на вейксерфе, ничего не предвещало беды, мама снимала меня на видео, как вдруг ей стало плохо, мы быстро отправились к берегу, но в пути у мамы парализовало все тело. Инструктора на руках вынесли ее из лодки и положили на берег», – поделилась Валя.
Она видела, как у ее мамы пальцы рук и ног приняли неестественный вид и полностью пропала речь. Более ого, женщина теряла сознание. Блогерша видела помутнение в ее глазах.
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«В секунду все люди на берегу превратились в беспомощных детей, я кричала о помощи с просьбами вызвать скорую, но все будто оторопели», — призналась звезда.
Валя Карнавал с мамой. Фото: соцсети звезды
Все кто был на острове ринулись ей помогать. Однако это курорт, куда сложно добраться медикам. Карнавал пришлось ждать скорую 40 минут. Но ей помогли друзья, которые стали растирать тело ее мамы, чтобы хоть как-то облегчить состояние, так как у нее были судороги.
«Эти 40 минут показались мне целой вечностью, мне никогда в жизни не было так страшно, я никогда не чувствовала себя настолько беспомощной… Еще час мы ехали до госпиталя, а потом еще два часа меня не пускали в реанимацию и не говорили что происходит с мамой», — пожаловалась певица.
И теперь она все еще не отошла от произошедшего. Валю захлестнули эмоции. Врачи ей сообщили, что у ее родительницы был инсульт. Для блогершы этот день стал самым страшным в жизни. Пока ее мама остается под наблюдением специалистов.