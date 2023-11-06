«Парализовало все тело»: мама Вали Карнавал перенесла инсульт на глазах дочери

«Сегодня я пережила самый страшный день в моей жизни… В пять вечера мы нашей компанией уплыли в море, чтобы покататься на вейксерфе, ничего не предвещало беды, мама снимала меня на видео, как вдруг ей стало плохо, мы быстро отправились к берегу, но в пути у мамы парализовало все тело. Инструктора на руках вынесли ее из лодки и положили на берег», – поделилась Валя.

Она видела, как у ее мамы пальцы рук и ног приняли неестественный вид и полностью пропала речь. Более ого, женщина теряла сознание. Блогерша видела помутнение в ее глазах.

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