«Муж разрешил»: Яна Кошкина без одежды и макияжа блеснула своими прелестями на Мальдивах — медовый месяц в разгаре

А теперь ноябрьские дни Яна проводит на Мальдивах. У нее в разгаре медовый месяц. Но она не стала лишать поклонников горячего контента. Актриса сняла видео, на котором позировала без одежды. Мокрая после купания Кошкина прикрыла ножки полотенцем. Она была без макияжа и укладки. Артистка игриво улыбалась, а потом похвалила супруга.

«Хорошо, когда муж разрешает выкладывать такие сторис. Можно, да?» – сказала она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».