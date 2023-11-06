«Муж разрешил»: Яна Кошкина без одежды и макияжа блеснула своими прелестями на Мальдивах — медовый месяц в разгаре

Яна Кошкина уже много лет снимается в кино и порой появляется в телевизионных шоу. Она обладает притягательной внешностью, поэтому никогда не была обделена мужским вниманием. Актриса привыкла носить платья с декольте и другие смелые луки. Но недавно она ошарашила фанатов, объявив, что вышла замуж. Звезда сыграла свадьбу с таинственным избранником.
А теперь ноябрьские дни Яна проводит на Мальдивах. У нее в разгаре медовый месяц. Но она не стала лишать поклонников горячего контента. Актриса сняла видео, на котором позировала без одежды. Мокрая после купания Кошкина прикрыла ножки полотенцем. Она была без макияжа и укладки. Артистка игриво улыбалась, а потом похвалила супруга.
«Хорошо, когда муж разрешает выкладывать такие сторис. Можно, да?» – сказала она.
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Поклонники были удивлены. Многие не верят, что Яна действительно вышла замуж. Другие отметили, что она выглядит особенно привлекательно. «Какая нимфа», «Ох, кому так повезло?», «Он просто не может лишить нас такой красоты», «До чего милая без макияжа», «И что? Голую и так все видели», «Да, это пожар, а не видео», — стали писать подписчики.