Свекровь сразила моложавым видом: Подольская собрала всю семью Преснякова на вечеринке в честь трехлетия сына

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных выпускниц «Фабрики звезд». Певица не скрывает, что во всем ее поддерживает муж Владимир Пресняков. Они растят двух сыновей: Артемия и Ивана. Пара недавно отдохнула в Сочи. Именно там артистка устроила праздник для младшего наследника, которому исполнилось три года.
Но Подольская решила, что не может обделить родных и не дать им возможность отметить это событие, поэтому на днях уже в Москве закатила новую вечеринку. Именинник принимал поздравления. Мальчику вручили множество подарков. На празднике были бабушки и дедушка. Мама Преснякова Елена предстала в черном платье и ботинках. А Владимир Пресняков-старший был в привычном облачении с головным убором.
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Наталья Подольская с сыновьями и родными. Фото: соцсети звезды
Вечеринка прошла весело. Малыш Иван получил много внимания. Мальчик стеснялся и почти не отходил от мамы. Его обнимал брат, который с теплотой относится к нему. Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились дружной семьей. А некоторые были сражены тем, как молодо выглядит свекровь Подольской. Она получила множество комплиментов.