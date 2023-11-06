Свекровь сразила моложавым видом: Подольская собрала всю семью Преснякова на вечеринке в честь трехлетия сына

Но Подольская решила, что не может обделить родных и не дать им возможность отметить это событие, поэтому на днях уже в Москве закатила новую вечеринку. Именинник принимал поздравления. Мальчику вручили множество подарков. На празднике были бабушки и дедушка. Мама Преснякова Елена предстала в черном платье и ботинках. А Владимир Пресняков-старший был в привычном облачении с головным убором.

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