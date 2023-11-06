Будоражущее отражение в зеркале: Самбурская в бикини обнажила свое поджарое тело — такому прессу позавидуют все

На этот раз Настасья решила продемонстрировать то, что ее мотивирует. Более того, она назвала свой вес. Так при росте 178 см актриса весит всего 61 кг. Сначала она покрасовалась в топике и шортах, оголив пресс и ножки в своей спальне. Артистка также не стала стесняется и показала лицо без макияжа и укладки.

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