Будоражущее отражение в зеркале: Самбурская в бикини обнажила свое поджарое тело — такому прессу позавидуют все

Настасья Самбурская уже давно стала известной персоной. Она не только играет в кино, но и выступает на сцене в качестве певицы. Примечательно, что артистка в 36 не замужем. Она посвящает максимум времени карьеру. При этом брюнетка регулярно тренируется, чтобы быть в форме. Уже не первый год она восхищает взоры мужчин своей фигурой.
На этот раз Настасья решила продемонстрировать то, что ее мотивирует. Более того, она назвала свой вес. Так при росте 178 см актриса весит всего 61 кг. Сначала она покрасовалась в топике и шортах, оголив пресс и ножки в своей спальне. Артистка также не стала стесняется и показала лицо без макияжа и укладки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Но на этом Самбурская не стала останавливаться. Она выложила еще один кадр, на котором уже позировала в ванной комнате. Актриса в белоснежном бикини продемонстрировала поджарое тело во всей красе. Она блеснула как кубиками пресса, так и упругой грудью. По словам звезды, отражение в зеркале заставляет ее продолжать тренировки.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Настасья. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего крутая», «Завидная фигура», «Когда на пляже точно богиня», «Сколько труда на этих кадрах», — стали писать пользователи Сети.