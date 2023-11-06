На пути к мечте протезы не остановят: Роман Костомаров активно тренируется, чтобы снова вернуться на лед

Роман Костомаров не перестает удивлять фанатов. Раньше он блистал на льду и стал олимпийским чемпионом. А в этом году вся страна переживала за фигуриста, который оказался на грани жизни и смерти. Он был в коме, перенес два инсульта, а также лишился кистей рук и двух стоп.
Однако спортсмен не только смог вернуться к прежней жизни. Благодаря поддержке жены Оксаны Домниной он научился самостоятельно принимать пищу, плавать в бассейне и не пропускает тренировок.
В шоу «Секрет на миллион» Костомаров рассказал, как тяжело ему было. Он сильно похудел. По словам фигуриста, поддержка близких ему очень помогла не пасть духом. Однако он понимает, что восстановление будет долгим.
Костомаров уже выступает на конференциях и ходит на шоу. Недавно он похвастался очередным успехом — спортсмен написал первое слово с помощью бионической руки. Также он уже умеет ходить и бегать на протезах для ног.
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Останавливаться фигурист не намерен. На этот он рассказал, что был на тренировке по боксу и занимался без протеза. А в дальнейшем Роман хочет встать на коньки. Это его главная мечта на данный момент.
«Хочу выйти на лед и почувствовать пусть и не то катание, которое было раньше, но хотя бы все равно почувствовать лед. Хотя сейчас это будет сделать гораздо труднее. Но желание такое есть. Я для этого тренируюсь, для этого работаю. Спортзал у меня был всегда, и я даже пару дней назад на бокс сходил. Ну без этой штуки, правда», – сказал он, пишет SHOT.
Также спортсмен признался, что прогрессировать можно до бесконечности. Он делает самые разные упражнения, чтобы укрепить ноги, руки, укрепить твой дух. Костомаров заверил, что ему это только в удовольствие.
К слову, этой осенью он даже смог сесть за руль машины. Но рядом с ним была Оксана Домнина. Она за всем следила, но её помощь в итоге не понадобилась.
Пока же спортсмен не скрывает, что его возращению на ледовую арену препятствует несколько факторов.
«Ботинок-конек очень специфичная вещь. И мы вот сейчас ищем ботинки большого размера, потому что нога карбоновая, она не так легко залезает в ботинок, как это делает нормальная стопа. Человеческая стопа может сжиматься, а карбон — нет», — пояснил он.