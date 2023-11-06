На пути к мечте протезы не остановят: Роман Костомаров активно тренируется, чтобы снова вернуться на лед

Роман Костомаров не перестает удивлять фанатов. Раньше он блистал на льду и стал олимпийским чемпионом. А в этом году вся страна переживала за фигуриста, который оказался на грани жизни и смерти. Он был в коме, перенес два инсульта, а также лишился кистей рук и двух стоп.

Однако спортсмен не только смог вернуться к прежней жизни. Благодаря поддержке жены Оксаны Домниной он научился самостоятельно принимать пищу, плавать в бассейне и не пропускает тренировок.