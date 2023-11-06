Прилучный отметил свое 36-летие в кругу близких: Брутян с пасынком и падчерицей приготовили ему сюрприз

На этот раз Брутян решила сделать сюрприз. В гости к ним приехали дети Павла от первого брака с Агатой Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия сделали праздничные плакаты своими руками с приятными словами для папы. По словам Зепюр, они встали в семь утра, чтобы успеть все украсить к тому моменту, как именинник проснется.

«Своими руками. Не на заказ. Как говорится: от сердца к сердцу. Ведь это так мило», – заявила она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».