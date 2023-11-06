Прилучный отметил свое 36-летие в кругу близких: Брутян с пасынком и падчерицей приготовили сюрприз актеру

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Он стал известным благодаря роли в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор». Уже больше года актер живет с новой супругой Зепюр Брутян. У пары уже подрастает сын Микаэль. Зачастую артист стал хвалить свою возлюбленную и заверять, что она делает его лучше. А 5 ноября он отметил свой день рождения. Звезда кино провел время в кругу близких.
На этот раз Брутян решила сделать сюрприз. В гости к ним приехали дети Павла от первого брака с Агатой Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия сделали праздничные плакаты своими руками с приятными словами для папы. По словам Зепюр, они встали в семь утра, чтобы успеть все украсить к тому моменту, как именинник проснется.
«Своими руками. Не на заказ. Как говорится: от сердца к сердцу. Ведь это так мило», – заявила она.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Но все же Брутян заказала воздушные шарики. Также был подготовлен торт. Прилучный не стал наряжаться. Он предстал в джинсах и футболке с рубашкой. Дети были рядом с папой и помогли ему задуть свечки на торте. Артист не скрывал своей радости.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Примечательно, что Павла похвалили за то, какой он хороший отец. Еще больше комплиментов получила Зепюр, которая буквально окутала своего мужа заботой и вниманием.