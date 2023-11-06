Прилучный отметил свое 36-летие в кругу близких: Брутян с пасынком и падчерицей приготовили сюрприз актеру

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Звезда сериала «Мажор» отказался от шумной вечеринки. Молодая жена решила порадовать его, позвав домой детей актера от первого брака.

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Он стал известным благодаря роли в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор». Уже больше года актер живет с новой супругой Зепюр Брутян. У пары уже подрастает сын Микаэль. Зачастую артист стал хвалить свою возлюбленную и заверять, что она делает его лучше. А 5 ноября он отметил свой день рождения. Звезда кино провел время в кругу близких.

На этот раз Брутян решила сделать сюрприз. В гости к ним приехали дети Павла от первого брака с Агатой Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия сделали праздничные плакаты своими руками с приятными словами  для папы. По словам Зепюр, они встали в семь утра, чтобы успеть все украсить к тому моменту, как именинник проснется. 

«Своими руками. Не на заказ. Как говорится: от сердца к сердцу. Ведь это так мило», – заявила она.

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Но все же Брутян заказала воздушные шарики. Также был подготовлен торт. Прилучный не стал наряжаться. Он предстал в джинсах и футболке с рубашкой. Дети были рядом с папой и помогли ему задуть свечки на торте. Артист не скрывал своей радости. 

Поклонники присоединились к поздравлениям.  Примечательно, что Павла похвалили за то, какой он хороший отец. Еще больше комплиментов получила Зепюр, которая буквально окутала своего мужа заботой и вниманием. 

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