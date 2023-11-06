Клава Кока в смелом бикини наклонилась, сверкнув прелестями на пляже: упругие выпуклости во всей красе

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Популярность звезды только растет. Она дает концерты, а также зачастую предстает в новых образах. Певицу зовут в телевизионные шоу. Она хоть и купалась во внимании парней, свою любовь встретила не так давно. Блондинка теперь наслаждается компанией Александра Поверина. Недавно пара устроила отпуск на Мальдивах.
На этот раз Клава решила устроить фотосессию. Она в черном бикини нежилась на солнце. Певица натянула трусики повыше, а лифчик сжал ее упругие полушария груди. Она наклонилась, оголив свои «мячики». Артистка без стеснения выставила все прелести напоказ. Кока смотрела в камеру чувственным взглядом. Бойфренд заснял ее в разных позах.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Клава. Еще недавно ее подозревали в беременности. А теперь звезда получила восхищенные отзывы. «Когда мужчина ещё и круто фотографирует это идеально!», «Клав, ты такая счастливая, прям светишься», «Как же аппетитно выглядит», «Формы стали просто потрясающие», «Красота какая», — стали писать подписчики.