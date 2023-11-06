Клава Кока в смелом бикини наклонилась, сверкнув прелестями на пляже: упругие выпуклости во всей красе

На этот раз Клава решила устроить фотосессию. Она в черном бикини нежилась на солнце. Певица натянула трусики повыше, а лифчик сжал ее упругие полушария груди. Она наклонилась, оголив свои «мячики». Артистка без стеснения выставила все прелести напоказ. Кока смотрела в камеру чувственным взглядом. Бойфренд заснял ее в разных позах.

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