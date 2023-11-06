Равшана Куркова запечатлелась со своей подросшей дочкой: восьмимесячная куколка — волосы густые, ручки крохотные

На этот раз Куркова решила поделиться новым фото. Она показала младшую наследницу. Актриса была в лосинах и кофте. Она сидела на подоконнике, вытянув ноги вверх. На ней сидела восьмимесячная дочка. Они вместе любовались видом из окна. Равшана была с пучком на голове и без макияжа. Малышку она облачила в боди с принтом. Ребенок уж сам держит голову.

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