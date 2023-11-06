Равшана Куркова впервые за долгое время показала дочку: восьмимесячная куколка — волосы густые, ручки крохотные

Равшана Куркова уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино много лет, так как пошла по стопам родителей. Актриса регулярно появляется во многих проектах. При этом она устроила личную жизнь. У нее растет сын Гаспар, которому три года. А в марте этого года артистка стала мамой во второй раз. Она растит дочку, которую назвала Самирой. Пока отца ребенка звезда скрывает.
На этот раз Куркова решила поделиться новым фото. Она показала младшую наследницу. Актриса была в лосинах и кофте. Она сидела на подоконнике, вытянув ноги вверх. На ней сидела восьмимесячная дочка. Они вместе любовались видом из окна. Равшана была с пучком на голове и без макияжа. Малышку она облачила в боди с принтом. Ребенок уже сам держит голову.
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Равшана Куркова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит в 43 года. Примечательно, что ей удается быть в форме. Также фанаты были сражены маленькой Самирой.
«Какая куколка», «Просто бесподобная», «Какая вы стройная и грациозная», «Ого, как выросла», «У малышки густые мамины волосики», «Пухлая милашка», «Эти маленькие ручки — чудо», — стали писать пользователи Сети.